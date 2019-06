Der Goldpreis konnte gestern erneut zulegen und nähert sich wieder dem Jahreshoch bei 1.360 Dollar. Doch wenn es nach Brian Belski, oberster Investmentchef bei de Bank of Montreal (BMO), gibt es für Anleger keinen Grund, aktuell in Gold zu investieren. "Für Gold und Minenunternehmen wir die Zeit kommen, in der sie strahlen. Aber Investoren sollten nicht damit rechnen, dass diese Zeit jetzt ist", sagt er laut dem Internetportal kitco.com.

