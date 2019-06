Der deutsche Leitindex hat den Handelstag gestern verhalten begonnen. Dann kam Mario Draghi und zeigte sich bereit, mehr Geld in den Markt zu pumpen. Der DAX zog daraufhin deutlich an und schloss bei 12.332 Punkten.



Marktidee: SAP SAP-Aktionäre dürften heute Abend einen Blick in die USA riskieren. Dann legt Konkurrent Oracle Zahlen vor. Der gestrige Handelstag konnte sich bereits sehen lassen. Die SAP-Aktie schaffte den Sprung auf ein neues Allzeithoch. Aus charttechnischer Sicht könnte sich der Aufwärtstrend noch weiter fortsetzen. Es sei denn, der Kurs fällt unter eine bestimmte Unterstützungsmarke.