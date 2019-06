Neue Börsenwoche, neues Glück. Mit diesem Credo könnten einige Aktien in die neue Börsenwoche eingetreten sein, die feiertagsbedingt jedoch lediglich vier Handelstage andauert. Mit einer Unterbrechung am Donnerstag, wohlgemerkt. Sowohl die Aktie von Gazprom (WKN: 903276) als auch die der Allianz (WKN: 840400) und die von Siemens (WKN: 723610) konnten zum Beginn der neuen Woche neue, interessante Meldungen präsentieren, die möglicherweise das Zeug haben, ein wenig Bewegung in die Papiere zu bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...