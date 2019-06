Die amerikanische Wortkombination Fintech stammt aus den beiden Wörten Financial und Technology. Der Name beschreibt schon ziemlich genau, worum es in dem Wortspiel geht: Um Unternehmen aus der Finanzbranche, die Technologien einsetzen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Dabei können solche Fintechs disruptiven Charakter haben - also Geschäftskonzepte, die alte Vorgehens- und Verhaltensweisen eliminierend verändern. Ein Beispiel wäre hier die Nutzung von Bargeld, das von elektronischen Zahlungsvorgängen ...

