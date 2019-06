Vor kurzem fand die zweite Tagung der internationalen AIRS Konferenz über Rehabilitation in Barcelona, Spanien, statt. Herr Liu Xiangyang, Gründer von Orenda, der chinesischen Tai-Chi-Kultur und Botschafter für internationale Kommunikation der CPAFFC (Gesellschaft des chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland), wurde zu dieser Konferenz eingeladen und hielt einen Keynote-Vortrag über Rehabilitationstheorie und -praxis der östlichen Tai-Chi-Philosophie im Rahmen der integrativen Medizin.

Auf der Konferenz sprachen hochkarätige Wissenschaftler und Experten aus dem Rehabilitationsbereich aus Ländern wie Deutschland, den USA, den Niederlanden und China über die Bedeutung des Mikroorganismus der Rehabilitationstherapie. Dabei hoben sie die Ernährung in der Krebsrehabilitation hervor, die dem Tai-Chi-Gleichgewichtskonzept ähnelt, das von Liu Xiangyang, dem Befürworter der integrativen Medizin der körperlichen und geistigen Gesundheit und der chinesischen Tai-Chi-Kultur und Botschafter für die internationale Kommunikation des CPAFFC verfochten wird.

Weiterhin beleuchtete Liu Xiangyang im Rahmen der Konferenz die Quintessenz der östlichen Tai-Chi-Philosophie auf dem Rehabilitationsmarkt aus drei Blickwinkeln: Leben, Unternehmertum und gemeinnützige Praxis sowie ihre Integration in seine eigenen Praktiken: Leben durch Lernen von den sich ändernden Regeln von Yin und Yang in der Natur und Bewegung nach der richtigen Gesundheitserhaltungsmethode; Tai Chi zeigt sich in der Form, während der Frieden in den inneren Geist gelegt wird.

Professor Li Jianan, ein chinesischer Experte für klinische Rehabilitationsmedizin, sowie Spezialisten und Wissenschaftler aller Fachrichtungen zeigten ihre volle Anerkennung in Bezug auf die Erprobung und Förderung der östlichen Tai-Chi-Philosophie im Rehabilitationsbereich.

Die internationale AIRS-Konferenz zur Rehabilitation bietet nicht nur globalen Fachleuten und Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Denkweise zu öffnen, sondern bietet auch eine neue Forschungsrichtung für den neuen Zweck der Rehabilitation des Menschen.

