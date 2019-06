Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi im Rahmen des EZB-Forums in Sintra haben gestern die Finanzmärkte in Aufruhr versetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So habe Draghi angedeutet, dass die EZB im Falle einer sich abzeichnenden Verfehlung des Inflationsziels sowohl weitere Leitzinssenkungen als auch Nettoankäufe von Wertpapieren ins Auge fassen könnte. Nachdem die Kerninflationsrate gemäß der gestrigen finalen Schätzung im Mai auf 0,8% gefallen sei und sich damit weiter vom EZB-Ziel von "unter aber nahe" 2% entfernt habe, würden die Anleger auf eine baldige geldpolitische Lockerung in der Eurozone spekulieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...