Die Baader Bank hat das Kursziel für Wacker Chemie von 113 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im chinesischen Markt hielten die Turbulenzen als Folge der bislang gescheiterten Handelslösung zwischen China und den USA an, aber der Bewertungsrückgang von Wacker Chemie sei übertrieben ausgefallen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngsten Gewinnwarnungen im Sektor. Sie schraubte ihre diesjährigen Erwartungen für Wacker nach unten, geht aber nach wie vor davon aus, dass der Konzern das untere Ende der Zielspanne erreichen könne./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 16:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-06-19/10:19

ISIN: DE000WCH8881