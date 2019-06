Die gamigo AG, ein führender Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, hat erneut eine Aufstockungstranche seiner vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2018/22 in Höhe von 8 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt untergebracht. Heute außerdem in den News: BayWa platziert erfolgreich Green Bond und Beteiligung der DEWB stellt Insolvenzantrag. Media and Games Invest Portfoliounternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...