Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta017/19.06.2019/10:07) - Geschäftsbericht 2018/19 dokumentiert solide Geschäftsentwicklung und wichtige Weichenstellungen - Internationalisierungsstrategie wird konsequent fortgesetzt - großes Interesse an digitalen Sicherheitsprodukten



Heute wurde der Geschäftsbericht 2018/19 der Österreichischen Staatsdruckerei vorgestellt, die heuer ihr 215-jähriges Bestehen feiert. "Der Geschäftsgang war im Geschäftsjahr 2018/19 überaus stark - obwohl der Umsatz nach dem Rekordergebnis des Vorjahres im "Super-Passjahr" erwartungsgemäß etwas niedriger ausgefallen ist", erläutert Finanzvorstand Helmut Lackner. Das Unternehmen hat sich im vergangenen Geschäftsjahr zudem intensiv mit Vorarbeiten für Projekte befasst, die im kommenden Geschäftsjahr schlagend werden. Vor allem im internationalen Geschäft konnten substantielle Vertragsabschlüsse erzielt werden. Erfolgreich forciert wurde auch die Vermarktung der neuen, international vielbeachteten Produkte MIA und MICK. Mit CHAINLOCK wurde im November 2018 ein weiteres hochinnovatives Produkt vorgestellt.



Dividendenpolitik bleibt unverändert Der Umsatz lag bei TEUR 43.468 nach TEUR 46.778 im Vorjahr. Während das Ergebnis im Vorjahr durch mehrere wesentliche Einmaleffekte (Super-Passjahr 2017, Vergleichszahlung der Republik Kosovo, Vorsorgebildung für Steuerprüfung) geprägt war, blieben diese 2018/19 aus. So konnte das Jahresergebnis mit TEUR 3.351 auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Helmut Lackner: "Die Dividendenpolitik wird mit dem Ziel einer Dividendenrendite von 3% unverändert weitergeführt. Der Vorstand wird daher in der Hauptversammlung eine gegenüber dem Vorjahr um 1 Cent erhöhte Dividende von EUR 0,53 vorschlagen."



Elf Millionen Sicherheits-Reisepässe für Österreich Kürzlich wurde der elfmillionste österreichische Sicherheits-Reisepass seit seiner Einführung 2006 ausgeliefert. Nach dem Super-Passjahr 2017 lag der Absatz bei den österreichischen Hochsicherheitsausweisen, die von der OeSD hergestellt werden - elektronischer Reisepass, Zulassungsschein, Personalausweis und Führerschein Card - wieder im mehrjährigen Durchschnitt. Die Produktion erfolgte in gewohnt hoher Qualität und kurzer Lieferzeit.



Internationale Wachstumsstrategie Im Jänner 2019 konnten die Vorarbeiten für einen Pass-Großauftrag mit einem Volumen von rund EUR 10 Mio. abgeschlossen und mit der Produktion begonnen werden. Im November 2018 wurde mit einem afrikanischen Staat ein Vertrag über die Lieferung von Hard- und Software sowie Serviceleistungen für die Implementierung eines Personenregisters in der Höhe von EUR 13 Mio. abgeschlossen. "Diese Großprojekte bestätigen und unterstreichen unsere internationale Wachstumsstrategie", so Vorstandsvorsitzender Robert Schächter.



Innovative digitale Sicherheitsprodukte Die im letzten Geschäftsjahr durch Abspaltung von der Österreichische Staatsdruckerei GmbH neu gegründete youniqx Identity AG hat ihre ersten Produkte MIA und MICK erfolgreich am Markt platziert. MICK, das Call Center für Video-Identifikation ist bereits für mehrere Kunden aktiv. Die Nachfrage nach dieser Dienstleistung reicht weit über den Bankenbereich hinaus. MIA, die weltweit erste App für digitale Ausweise wird bereits für erste staatliche Anwendungen genutzt. Nachdem digitale Ausweislösungen rechtliche Anpassungen auf Anwenderseite benötigen, gestalten sich Verkaufsprozesse naturgemäß etwas langfristiger. youniqx-Vorstand Lukas Praml: "Dass die Zeit reif für digitale Ausweissysteme ist und unser Unternehmen dabei bestens aufgestellt ist, steht außer Frage." CHAINLOCK wurde als hochsichere Lösung zur Verwahrung des Private Keys für auf Blockchain basierenden Anwendungen völlig neu entwickelt. "Auch für diese Innovation gibt es großes Interesse und bereits erste Verkäufe", berichtet Lukas Praml.



Fit für die Zukunft Seit Ende Juni 2018 läuft die Ausschreibung der Republik Österreich für österreichische Ausweisdokumente. Die Ausschreibung wurde bekanntlich aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs notwendig. Der zweistufige Vergabeprozess sollte im Sommer 2019 abgeschlossen werden. "Wir sind dafür bestens aufgestellt und sehen der Vergabeentscheidung mit Zuversicht entgegen", so Robert Schächter. Seit der Privatisierung vor jetzt beinahe 20 Jahren hat sich das Unternehmen von einer Druckerei zu einem technologie-orientierten Identitäts-Dienstleistungsunternehmen entwickelt, das sich im weltweiten Wettbewerb behauptet. "Mit unseren Leistungen 2018/19 haben wir diesen Weg konsequent fortgesetzt", bilanziert Robert Schächter.



Die wichtigsten Konzernkennzahlen im Überblick



2018/19 2017/18 Umsatzerlöse TEUR 43.468 46.778 Exportanteil % 10,10% 10,70% Jahresergebnis TEUR 3.351 3.308



Kapitalstruktur Eigenkapital TEUR 21.983 22.260 Eigenkapitalquote % 39,00% 38,50% Fremdkapital TEUR 34.344 35.562 Fremdkapitalquote % 61,00% 61,50%



Personalstand im Durchschnitt 154 148



Anzahl der ausgegebenen Aktien Stück 7.500.000 7.500.000 davon Eigene Aktien (Staatsdruckerei Mitarbeiter Privatstiftung und Stück 592.500 592.500 Rückkauf)



Angaben pro Aktie Ultimokurs EUR 17,90 17,20 Periodenergebnis EUR 0,49 0,48 Dividende EUR 0,53* 0,52



*Vorschlag für die Gewinnverwendung an die Hauptversammlung



(Ende)



Aussender: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG Adresse: Tenschertstraße 7, 1239 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Helmut Lackner, Chief Financial Officer Tel.: +43 1 206 66 208 E-Mail: lackner@staatsdruckerei.at Website: www.staatsdruckerei.at



ISIN(s): AT00000OESD0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1560931620314



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 19, 2019 04:07 ET (08:07 GMT)