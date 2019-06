++ Viel Optimismus eingepreist, wie wird die Wall Street auf Fed-Zinsentscheid reagieren? ++ Trump-Xi-Treffen beim G20-Gipfel zu erwarten ++ EURUSD und GBPUSD in technisch schwierigen Ausgangslagen ++ DE30 korrigiert heute früh nach gestrigen starken Anstiegen ++Eine Mischung aus Erwartungen an eine dovische Fed sowie wiederbelebte Hoffnungen beim anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China verhalf der Wall Street am Dienstag zu deutlich höheren Kursen. Erstere wurden durch die gestern von EZB-Präsident Mario Draghi signalisierte Handlungsbereitschaft bekräftigt. Eine Zinssenkung könnte laut drei Beamten der Zentralbank als erste geldpolitische Veränderung erfolgen, um die Inflation anzukurbeln. "Die Markterwartungen für eine dovische Verlagerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...