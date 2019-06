Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Mischung aus Erwartungen an eine dovische FED sowie wiederbelebte Hoffnungen beim anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China verhalf der Wall Street am Dienstag zu deutlich höheren Kursen, so die Experten von XTB.Erstere seien durch die gestern von EZB-Präsident Mario Draghi signalisierte Handlungsbereitschaft bekräftigt worden. Eine Zinssenkung könnte laut drei Beamten der Zentralbank als erste geldpolitische Veränderung erfolgen, um die Inflation anzukurbeln. "Die Markterwartungen für eine dovische Verlagerung sind fast universell, die einzige Frage scheint das Ausmaß zu sein", habe Blake Gwinn, Leiter der Front-End Rates bei NatWest Markets gesagt. Sollte die FED den hohen Erwartungen nicht nachkommen, könnte die Enttäuschung nach bereits viel eingepreistem Optimismus groß sein. Bis Juli werde eine vollständige Zinssenkung erwartet, während die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Anpassung bis Dezember bei 60% liege. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...