Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 82 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verlagerung der Dialyse ins Haus der Patienten sei für FMC eine positive Entwicklung, der der Markt bislang noch nicht ausreichend Rechnung trage, schrieb Analyst Sebastian Walker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung der Chancen für FMC durch die Heimdialyse hob der Experte seine Schätzung für die Margen im US-Dialysegeschäft im Jahr 2023 von bisher 17 auf nun 18,5 Prozent an./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-06-19/10:41

ISIN: DE0005785802