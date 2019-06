Wirecard hat eine neue innovative Zahlungsmöglichkeit vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein smartes Bezahlsystem, an dem Konsumenten mit einem Scan ihrer Handfläche bezahlen können. Der neue Prototyp wird das Wirecard Portfolio im Bereich biometrischer Zahlungen erweitern und ermöglicht ein schnelles, komfortables Zahlen ohne weitere proprietäre Infrastruktur - eine Methode, die in Zukunft traditionelle Kassen ablösen kann. So heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Damit ergänzt Wirecard sein im Jahr 2018 vorgestelltes IoT-Regal auf Gesichtserkennungsbasis und zeigt einmal mehr, wie das Einkaufs- und Bezahlerlebnis zukünftig aussehen kann.

