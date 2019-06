Die deutschen Wohnimmobilien-Aktien stehen unter Druck. Auslöser der abrupten Talfahrt, die am Dienstag-Nachmittag begann und sich am Mittwoch weiter fortsetzt, war die Nachricht, dass sich der rot-rot-grüne Senat in Berlin auf das Eckpunktepapier für einen Mietendeckel in der Hauptstadt geeinigt hat.Inmitten der aufgeheizten Stimmung auf dem Mietmarkt in Deutschland will Berlin als erstes Bundesland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...