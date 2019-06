Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic von 80 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der gesenkten Unternehmensprognose habe er nun seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2019 und 2020 deutlich gekürzt, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Nachfrage und Kapazitätserweiterungen könnten bis 2020 zu einem Überangebot an Wafern führen und die Preise drücken./ajx/la

