Das aktuelle Beteiligungsangebot von Hannover Leasing investiert in ein Hotel und ein Büroobjekt in Darmstadt. Anleger können von positiven Marktausichten sowie solide konzipierten Fondsparametern profitieren.Die Rallye am Immobilienmarkt geht weiter. Vor allem Wohnimmobilien sind gefragt. Aufgrund der horrend steigenden Preise in gefragten Lagen müssen Investoren mittlerweile allerdings schon genau hinsehen, soll sich die Anlage auch rentieren. So zeigt etwa die im September vergangenen Jahres veröffentlichte "5%-Studie - Wo investieren sich noch lohnt" des Immobiliendienstleisters Bulwien Gesa, dass die Ertragskraft deutscher Wohnimmobilien inzwischen nachgelassen hat. Wohnimmobilien in deutschen Großstädten haben sich demnach nochmals verteuert. In den A-Städten liege die erzielbare Rendite für Core-Immobilien laut der Analyse zwischen 1,9 bis 2,6 Prozent. Und auch in den B-Städten rutschte das Renditeniveau unter die drei Prozent-Marke und bewege sich bei 2,8 bis 3,3 Prozent. Zugleich steige die Inflationsrate, was das Mindest-Ziel, zumindest den Inflationsschutz zu gewährleisten erschwere. "Renditeorientierte Investoren müssen in Nischenmärkte ausweichen", folgert Studienautor Sven Carstensen aus diesen Ergebnissen.

