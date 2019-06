Mit diesen Worten begann Donald Trump die Auftaktveranstaltung zum Wahlkampf 2020 für eine zweite Amtszeit als US-Präsident am Dienstag in Orlando, Florida. 20.000 Menschen kamen ins Amway Center. Mit der Großkundgebung in Florida läutet US-Präsident Trump offiziell seinen Wahlkampf für 2020 ein. Es dauerte mehr als 30 Minuten, bis der Präsident seine Rede hielt. Zu den Themen gehörten Versprechen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...