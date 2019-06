Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Während die Notenbanken in anderen Währungsräumen intensiv über Leitzinssenkungen nachdenken, schickt sich die Norges Bank am morgigen Donnerstag an, sich gegen diesen Trend zu stemmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden vor dem Hintergrund der "forward guidance" durch das Statement der Notenbank bei der letzten Zinssitzung im Mai mit einer Zinsanhebung um 25 BP auf 1,25% rechnen. Dies wäre bereits die zweite - und nach Erachten der Analysten auch die letzte - Leitzinserhöhung in Norwegen in diesem Jahr. (19.06.2019/alc/a/a) ...

