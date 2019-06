Berlin (ots) - Die CSU stellt nach dem Aus für ihre Pkw-Mautpläne eine EU-einheitliche Abgabe zur Debatte.



"Ich bin mir sehr sicher, dass wir über das Thema Nutzerfinanzierung weiter reden müssen", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Daniela Ludwig, am Mittwoch im Inforadio vom rbb. Man habe 20 verschiedene nutzerfinanzierte Systeme in der Europäischen Union. "Die EU-Kommission befürwortet seit Jahren solche Systeme und fordert sie auch immer wieder von den Mitgliedstaaten ein", sagte die CSU-Politikerin weiter.



Sie betonte außerdem, dass die EU davon lebe, dass der Binnenverkehr funktioniere, man Waren austausche und Menschen frei reisen könnten. Daher sei es der bessere Ansatz, "das europaweit einheitlich zu lösen." Das sei transparenter und unbürokratischer.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef/Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de