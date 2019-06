Wenige Stunden von dem Zinsentscheid der US-Notenbank wächst die Anspannung an den europäischen Börsen. "Man kann sich kaum daran erinnern, wann bei einer Fed-Sitzung so viel auf dem Spiel stand und der Ausgang so unklar war", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Anleger hielten sich am Mittwoch mit Engagements zurück.

