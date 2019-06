Die Aktienmärkte fiebern der heutigen Bekanntgabe der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank entgegen. Wird die FED womöglich bereits auf ihrer Juni-Sitzung entscheiden, die Leitzinsen in den USA zu senken? Das Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank berät seit dem gestrigen Dienstag (18.06.) darüber. Die Aktienmärkte lechzen förmlich nach einer Leitzinssenkung (und haben diese in froher Erwartung bereits eingepreist). Am Dienstag legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...