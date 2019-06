Das Management eines erfolgreichen Wahlkampfs ist der erste Test für jeden Präsidentschaftskandidaten. Denn der Weg ins Weiße Haus ist kompliziert und teuer: Rund 2,4 Milliarden Dollar hat er 2016 verschlungen.

Als der höfliche Applaus abgeflaut ist, bleibt Jay Inslee noch eine Weile neben dem Rednerpult stehen. Gerade hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Washington eine knappe Stunde lang versucht, die rund 100 Zuhörer in diesem zweckmäßigen Hotelsaal in Exeter, New Hampshire, davon zu überzeugen, dass er das Zeug zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten hat. Doch jetzt ist der inhaltliche Teil vorbei. Inslee setzt sein breites Politikerlächeln auf, schüttelt Hände und posiert für Selfies. "Wir werden Trump schlagen", versichert er seinem Publikum. "Unser langer nationaler Albtraum ist bald vorbei."

Es spricht nicht viel dafür, dass Inslee tatsächlich demnächst ins Weiße Haus einzieht. Aktuellen Umfragen zufolge wollen nur 0,2 Prozent der US-Demokraten, dass er seine Partei kommendes Jahr in den Wahlkampf führt. Trotzdem kandidiert er - so wie rund zwei Dutzend andere Bewerber - für die Nominierung. Teils seit Monaten schlagen sie sich bereits ihre Wochenenden in Iowa und New Hampshire um die Ohren, den Bundesstaaten, in denen im Februar die ersten Vorwahlen stattfinden. Bald startet die nächste Phase des Wahlkampfs: Ende Juni beginnen die TV-Debatten der Kandidaten. Für nicht wenige von ihnen ist es die erste Gelegenheit, sich einem nationalen Publikum vorzustellen.

Viele Demokraten sehen 2020 als ihre Chance. Präsident Donald Trump gilt als schlagbar. Das Kandidatenfeld ist so groß, dass eine Niederlage keine Schande bedeutet. Eine Bewerbung bringt zudem Aufmerksamkeit, die sich in Buchverträge, Kommentatorenjobs oder ein anderes politisches Amt ummünzen lässt. Da kann es sich lohnen, den verhältnismäßig geringen Aufwand einer Bewerbung auch ohne Aussicht auf Erfolg auf sich zu nehmen. Eine Website und ein paar Freiwillige reichen schon, um mitzuspielen.

