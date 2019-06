Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem bereits an den vorherigen fünf Handelstagen Bonds im Volumen von EUR 3,5 Mrd. begeben wurden, zeichneten sich die vergangenen fünf Handelstage durch eine nochmals verstärkte Emissionstätigkeit aus, so die Analysten der Nord LB.Insgesamt acht EUR-Benchmarks im Gesamtvolumen von EUR 5,75 Mrd. hätten am Markt platziert werden können. Dabei hätten sich die Emissionen ausschließlich auf den Mittwoch und Donnerstag der vergangenen Woche verteilt. Zusammen mit dem ebenfalls emissionsstarken Dienstag (11. Juni, EUR 3,0 Mrd.) seien vergangene Woche innerhalb von nur drei Tagen insgesamt EUR 8,75 Mrd. an Covered Bonds emittiert worden. Solche Volumina innerhalb von drei Tagen hätten die Analysten zuletzt Ende Januar (EUR 13,0 Mrd.) gesehen. ...

