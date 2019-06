Noratis AG: Hauptversammlung beschließt Ausschüttung von 1,30 Euro je Aktie DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Dividende/Immobilien Noratis AG: Hauptversammlung beschließt Ausschüttung von 1,30 Euro je Aktie 19.06.2019 / 12:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Noratis AG: Hauptversammlung beschließt Ausschüttung von 1,30 Euro je Aktie Eschborn, 19. Juni 2019 - Die ordentliche Hauptversammlung der Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat die Zahlung einer Dividende von 1,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen. Damit ist die Hauptversammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt. Zudem wurden auch alle weiteren Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit gebilligt. Igor Bugarski, CEO von Noratis: "Mit der beschlossenen Dividende profitieren unsere Aktionäre von der guten Geschäftsentwicklung der Noratis AG. Dank des Rekordjahres 2018 mit einem EBIT von 15,6 Mio. Euro und einem Ergebnis nach Steuern von 9,3 Mio. Euro steigt unsere Ausschüttungssumme auf rd. 4,68 Mio. Euro nach rd. 4,38 Mio. Euro im Vorjahr." Neben dem Beschluss der Dividende für das vergangene Geschäftsjahr entschieden die Aktionäre unter anderem über zwei Personalien im Aufsichtsrat. Dabei wurden sowohl Dr. Florian Stetter, Gründer und Vorstandsvorsitzender der RockHedge AG, als Aufsichtsratsvorsitzender, sowie Christof K. Scholl, Partner bei NAI apollo als Mitglied des Gremiums in ihren Funktionen bestätigt. Alle Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung stehen im Investor Relations-Bereich unter www.noratis.de zur Verfügung. Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen. Basis des Geschäftsmodells ist das durch laufende Alterung in allen Marktphasen hohe Angebot an Bestandswohnungen mit Entwicklungsbedarf, welches auf eine gleichbleibend robuste Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft. Noratis erwirbt bundesweit Wohnungen mit Entwicklungspotenzial, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Die Expertise von Noratis im Ankauf von Beständen mit Wertpotenzial und umfassende Entwicklungskompetenz begründen so eine wachstumsstarke, profitable Unternehmensentwicklung. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch die Kombination aus laufenden, stabilen Mieteinnahmen mit attraktiven Entwicklerrenditen aus kontinuierlichen Verkaufserlösen aus. Der Erfolg von Noratis basiert auf der Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder, von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis zu Mietern. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49 69 905505-51 E-Mail: noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main 19.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 827293 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 827293 19.06.2019 ISIN DE000A2E4MK4 AXC0096 2019-06-19/12:14