Zu Beginn des Monats wurden die internationalen Aktienmärkte von einer Zinssphantasie angetrieben. Heute findet nun der FED-Zinsentscheid statt. Laut Ramon Hack von der Flatex Bank hat Jerome Powell evtl. noch die ein oder andere Überraschung im Ärmel.



Mit welcher Strategie man sich an Tagen wie diesem positionieren kann, verrät der Experte in diesem Video. Außerdem blickt Ramon Hack im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf den Verfallstag an der Eurex. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten