Die Woche steht ganz im Zeichen der Notenbanken. Gestern hievte EZB-Präsident Mario Draghi den DAX gleich um mehrere hundert Punkte nach oben. Andreas Lipkow von Comdirect will sich der Euphorie allerdings nicht anschließen.



Heute Abend steht außerdem die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Hier rechnet Lipkow mit vorsichtigen Tönen. Von Unternehmenseite gab es in dieser Woche viele spannende Themen. In Deutschland richtete sich die Aufmerksamkeit vermehrt auf die Halbleiterbranche. Die Aktien von Infineon aber auch Siltronic waren zuletzt stark unter Druck. Außerdem geht es im folgenden Interview um die Gewinnwarnung der Lufthansa, die Krypto-Offensive von Facebook, den Kurssprung des Bitcoin und den avisierten Milliardenzukauf von Pfizer.