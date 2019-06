Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gestiegen und die Heizölpreise ziehen am Mittwoch nach. Kunden müssen mit einem Anstieg von einem Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Die Ursachen für den markanten Anstieg sind weniger im Ölmarkt selbst als in der allgemeinen Börsenstimmung zu suchen. Versöhnliche Töne im Handelsstreit zwischen den USA und China und eine unerwartete Zinssenkung der EZB sorgten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...