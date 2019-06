Bern (ots) - Transaktionskosten beim Laden von Elektrofahrzeugen

dank Blockchain-Technologie senken: Ob dies funktioniert, will

Energie Wasser Bern im Rahmen der Blockchain-Kooperation von

Swisspower testen. Damit liessen sich künftig die «Roaming»-Kosten in

der Elektromobilität senken.



Wer sein Elektrofahrzeug an der Ladesäule eines

Ladestationen-Betreibers lädt, bei dem er kein Abonnement hat, zahlt

in der Regel eine zusätzliche Gebühr. Diese «Roaming»-Kosten

verteuern die Elektromobilität für Automobilisten erheblich. Sie

entstehen, da die Ladestationen-Betreiber mit verschiedenen

Elektromobilitäts-Anbietern zusammenarbeiten, die das Bezahlen der

Ladevorgänge über unterschiedliche Systeme abwickeln.



Effizientere Bezahlvorgänge dank Blockchain



Mit einem Pilotprojekt will der Ladestationen-Betreiber Energie

Wasser Bern zusammen mit dem Elektromobilitäts-Anbieter MOVE eine

Blockchain-Applikation für Ladevorgänge innerhalb des MOVE-Netzes

testen. Künftig könnten so auch anbieterübergreifende Zahlungen

effizienter abgewickelt werden. Darüber hinaus bietet die Technologie

den Vorteil, dass Zahlungen innerhalb von Sekunden beim

Ladestations-Betreiber eintreffen - anstatt nach mehreren Tagen, wie

bei der Zahlung mit Debit- und Kreditkarten.



Pilotprojekt mit ausgewählten Ladestationen und Testpersonen



Für das Pilotprojekt schliesst Energie Wasser Bern ausgewählte

Ladestellen an eine Blockchain-Applikation an, welche das Startup

Share&Charge entwickelt hat. Testpersonen sind vorerst ausgewählte

Mitarbeitende und Kunden. «Wenn die Tests erfolgreich verlaufen,

werden wir prüfen, wie wir die Lösung auch netzübergreifend einsetzen

können, damit Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Ladepunkten

künftig mit markant tieferen Transaktionskosten auf Ladepunkte in

Partnernetzen zugreifen können», sagt Daniel Hutter, Product Manager

Mobilität von Energie Wasser Bern.



Mobilität im Fokus der Blockchain-Kooperation von Swisspower



Das Pilotprojekt ist Teil der Blockchain-Kooperation von

Swisspower. «Mit dieser ersten konkreten Test-Anwendung der

Blockchain-Technologie im Rahmen unserer Kooperation adressieren wir

ein Problem, das die Verbreitung der Elektromobilität substanziell

behindert. Gleichzeitig wollen wir weitere Anwendungen im Bereich

Mobilität identifizieren», sagt Orlando Gehrig, Leiter Innovation von

Swisspower.



Stadtwerke-Kooperation im Bereich Energie und Blockchain



Die fünf Swisspower-Aktionäre Services industriels de Lausanne,

SIG Services Industriels de Genève, IWB Industrielle Werke Basel,

Energie Wasser Bern und Eniwa haben sich zusammengeschlossen, um

stadtwerke-spezifische Blockchain-Pilotprojekte im Energiebereich

umzusetzen. Partner der Kooperation ist die Energy Web Foundation

(EWF), eine globale Nonprofit-Organisation mit Sitz in Zug, die sich

auf die rasche Anwendung der Blockchain-Technologie im Energiesektor

konzentriert.



Kern der Blockchain-Technologie ist ein verteiltes System von

Computern, in denen alle Transaktionen gesammelt und in Blöcken

gebündelt werden. Das Ergebnis ist eine stetig wachsende Kette

(Chain) aus Datenblöcken (Blocks). Die Prüfung und das Festhalten der

unveränderbaren Transaktionen erfolgt dabei durch das verteilte

Computernetzwerk.



