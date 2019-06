Original-Research: Sanochemia Pharmazeutika AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Sanochemia Pharmazeutika AG Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG ISIN: AT0000776307 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 19.06.2019 Kursziel: EUR 2,90 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Deutlich verbesserte Auftragslage Heute früh hat Sanochemia bekannt gegeben, dass im Werk im burgenländischen Neufeld/Leitha erstmals auf einen Dreischichtbetrieb umgestellt wurde. Eine entsprechende Maßnahme war auf der Bilanzpressekonferenz im Februar zwar bereits in Aussicht gestellt worden, überraschend ist nach unserer Ansicht jedoch der frühe Zeitpunkt der Umsetzung. Dies weist auf eine deutlich verbesserte Auftragslage hin. Denn durch die Einführung einer dritten Fertigungsschicht kann die Kapazität für die Produktion von sterilen Injektabilia Angabe gemäß um 30% gesteigert werden. Bestehende Lieferrückstände, wie sie aus der Einschränkung der Herstellererlaubnis durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) bestanden, können damit zeitnah abgearbeitet und Kapazitäten für neue Kundenaufträge bereitgestellt werden. Damit sehen wir das von uns prognostizierte Ertragsszenario als intakt. Zum einen rechnen wir bereits in diesem Jahr mit einer signifikanten Verbesserung der Ertragslage, da sich Einmalaufwendungen, die im Vorjahr nach u. E. in Höhe von mindestens EUR 9,2 Mio. angefallen waren, in diesem Geschäftsjahr nicht wiederholen sollten. Zum anderen sollte sich die Ertragslage im kommenden Geschäftsjahr 2019/20e bei dann zwölfmonatiger Produktionsauslastung nochmals deutlich verbessern, wobei Sanochemia nach u. E. auch vom Großaktionär b.e.imaging, einem Handelsunternehmen für Röntgenkontrastmittel und MRT-Signalverstärker mit eigenem Produktportfolio, profitieren wird. Auf Sicht von 24 Monaten ergibt sich aus unserem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein unverändertes Kursziel von EUR 2,90 je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von EUR 1,90 errechnet sich auf Sicht von 24 Monaten ein Kurssteigerungspotenzial von 52,6%. Wir bekräftigen dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der Sanochemia Pharmazeutika AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18311.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

June 19, 2019 06:12 ET (10:12 GMT)