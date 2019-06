Nach Plänen der Landesregierung soll ein fünfjähriger Mietenstopp in der Hauptstadt eingeführt werden, wie die Bausenatorin Katrin Lompscher nach der Senatssitzung sagte. Die beschlossenen Eckpunkte bilden den Rahmen für einen Gesetzentwurf, der Mitte Oktober beschlossen werden soll. Als Datum für das Inkrafttreten ist spätestens der Januar 2020 vorgesehen.

Trotz starker Stimuli seitens der EZB am Mittwoch verloren Papiere von Wohnungsgesellschaften weiter an Wert. Aktien von Vonovia gaben im heutigen Handel auf die markante Unterstützung von grob 44,60 Euro nach und versuchen sich an dieser Stelle zur Stunde an einer Stabilisierung. Dabei wurde intraday sogar die untere Begrenzung des aktuellen Abwärtstrendkanals getestet und sorgte für einen Abpraller auf der Oberseite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...