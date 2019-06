Die Signa Prime Selection AG des Unternehmers Rene Benko hat eine Immobilie im Austria Campus in Wien an einen Österreich-Immobilienfonds verkauft, dem die Bayerische Versorgungskammer (BVK) eine Milliarde Euro für den Immobilienankauf zur Verfügung stellt. Über den konkreten Kaufpreis der Transaktion wurden in der Signa-Aussendung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...