Schwarzach am Main (pta027/19.06.2019/12:25) - Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der RENÉ LEZARD Mode AG am 18.06.2019 in Schwarzach wurde mit 100% des abstimmungsberechtigten Kapitals der Weg für eine Kapitalerhöhung innerhalb der kommenden sechs Monate geebnet, um die Zukunft des Unternehmens langfristig zu sichern. Weiterhin wurden der Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Ulrich-Peter Kinzl sowie Herr Robert Kilian mit 100% des abstimmungsberechtigten Kapitals in den Aufsichtsrat der RENÉ LEZARD Mode AG gewählt.



Die Präsenz und Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung der RENÉ LEZARD Mode AG vom 18.06.2019 sind einsehbar: https://www.rene-lezard.com/footer/allgemeines/investor-relations/aktie



