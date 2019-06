Laut den Europa-Richtern ist das Markenzeichen nicht in jeder Form geschützt - darf jetzt jedes Konkurrenzunternehmen Streifen auf seine Schuhe kleben? Eine Einordnung.

Das heutige Urteil des EU-Gerichts, es hat eine längere Vorgeschichte. Die beginnt im Dezember 2013. Damals hatte Adidas seine bekannten drei Streifen als Unionsmarke eintragen und schützen lassen wollen. Dabei ging es nach Angaben von Europas größtem Sportkonzern allerdings nicht um die klassischen drei Streifen, wie sie vor allem auf den Sportschuhen und Sneakern der Herzogenauracher zu sehen sind, die sogenannten Formstreifen. Was der Dax-Konzern versuchte, war, auch für weitere Varianten seiner Streifen Markenschutz zu erlangen.

Wörtlich hieß es in der Anmeldung, die Marke bestehe aus "drei parallelen, in gleichem Abstand zueinander angebrachten Streifen identischer Breite, die in beliebiger Richtung auf Produkten angebracht sind." Bei den Produkten sollte es um Schuhe, Kopfbedeckung und Bekleidung gehen. Auf alle diese Waren wollte Adidas seine drei Streifen anbringen und geschützt wissen vor Nachahmern. Gegen diese Erweiterung der Marke war jedoch das weitgehend unbekannte belgische Unternehmen Shoe Branding Europe aus dem Örtchen Oudenaarde vorgegangen. Und es hatte 2016 Recht bekommen. ...

