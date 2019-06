London (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass die FED dem Druck die Zinsen zu senken, widersteht, so Andrew Harman, Senior Portfolio Manager bei First State Investments, im Vorabkommentar zur heutigen FED-Sitzung.Damit halte sie sich alle Optionen für das Juli-Treffen offen, um somit weitere Wirtschaftsdaten sowie den Verlauf des G20-Gipfels in Japan abzuwarten. Die stark gemäßigten Erwartungen des Marktes würden jedoch Raum für Enttäuschungen bieten. Die Experten würden davon ausgehen, dass sich der Markt auf die Pressekonferenz von Powell konzentrieren werde, wo er möglicherweise den Grundstein für weitere Kürzungen im weiteren Jahresverlauf legen werde. (19.06.2019/alc/a/a) ...

