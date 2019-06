München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Nordex-Aktie (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Grünen seien laut aktuellen Umfragen mehrerer Meinungsforschungsinstitute, wie z.B. Forsa oder YouGov, die stärkste Kraft in Deutschland. Das Umweltbewusstsein habe in der Bevölkerung spätestens seit der Europa-Wahl und den Fridays for Future Protesten deutlich zugenommen. Könne der drittgrößte deutsche Windkraftanlagen Hersteller Nordex davon profitieren? ...

