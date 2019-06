Hannover (www.anleihencheck.de) - Die niedrigste bis dato erreichte Rendite zehnjähriger Bunds lag am 07. Juni bei -0,262%, so die Analysten der Nord LB.Selbst 15-jährige Titel hätten zuletzt im negativen Terrain rentiert. Mit Blick auf Supranationals hätten die Analysten die negative Rendite bis Q1/2028 messen können. Die Deutsche Förderbank habe den Nullpunkt kurz Ende Q2/2027 überschritten und danach ein Plus vor dem Komma geliefert. Ein kleiner Boden bei den neuen rekordtiefen Negativzinsen scheine sich dennoch gerade herauszubilden. Derzeit würden wenige Faktoren für ein sich schnell drehendes Zinsszenario sprechen. Das Umfeld für Investoren sei weiterhin mehr als herausfordernd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...