Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat CTS Eventim nach dem Stopp der geplanten deutschen Pkw-Maut durch den Europäischen Gerichtshof auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Weil es an endgültigen finanziellen Details ohnehin gefehlt habe, sei das Mautprojekt in seinen Gewinnschätzungen für CTS nicht berücksichtigt gewesen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch auf die Jahresziele des Unternehmens dürfte das Urteil allenfalls begrenzten Einfluss haben./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

AFA0037 2019-06-19/13:36

ISIN: DE0005470306