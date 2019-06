Berlin (ots) - Vorstandschef Yves Perrier im 'Capital'-Interview: "Größenvorteile ausspielen"



Berlin,19. Juni 2019 - Der größte europäische Anbieter von Investmentfonds Amundi hat einen aggressiven Wachstumskurs angekündigt. "In zwei Jahren wollen wir gemessen an unserem Wachstum, unserer Rentabilität und unserer Verpflichtung zur Nachhaltigkeit zu den Top 5 der Branche gehören", sagte Amundi-Chef Yves Perrier im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 07/2019, EVT 20. Juni). Perrier will zu diesem Zweck "Größenvorteile ausspielen", wie er sagte.



Amundi rangiert derzeit als einziger Europäer in den Top 10 auf Platz 9 der Liste der globalen Vermögensverwalter, die vom US-Konzern Blackrock angeführt wird. Amundi wird mehrheitlich von der französischen Bank Crédit Agricole beherrscht und zielt auch auf zusätzliches Geschäft in Deutschland. "Deshalb planen wir, neue Vertriebspartnerschaften in Deutschland aufzubauen." Amundi hat angekündigt, das hierzulande verwaltete Vermögen innerhalb von drei Jahren auf 80 Mrd. Euro fast verdoppeln zu wollen.



