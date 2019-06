Die neue Sammlung geht mit einem branchenweit völlig neuen Lizenzmodell für Nachrichten, Prominente, Sport und benutzergenerierte Inhalte von Reuters, Cover Video, Newsflare und anderen Anbietern an den Start

Pond5, der weltweit größte lizenzfreie Videomarktplatz, meldete heute die Einführung seiner branchenweit völlig neuen, lizenzfreien Editorial-Sammlung mit aktuellem Filmmaterial aus der Welt des Zeitgeschehens, Sports und der Unterhaltung sowie reichhaltigem Videomaterial von Bürgerreportern, die Situationen im Moment des Geschehens bildlich festhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190619005397/de/

Der Zugang zu hochwertigem Nachrichtenmaterial ist traditionell mit komplizierten Lizenzstrukturen und hohen Preisen verbunden. Mit dieser Sammlung erfindet Pond5 eine Branche neu, die weitgehend von strengen Lizenzauflagen ("Rights Managed") geprägt ist. Das neue lizenzfreie Modell für diese Inhalte verschafft Filmemachern und Autoren mit einer einfachen Lizenz weltweit Zugang zu einer riesigen Sammlung aus Premiumnachrichten, Prominenten-, Sport- und Archivmaterial zu einem Bruchteil der Kosten der herkömmlichen Lizenzierungsoptionen das Material der Sammlung ist ab 79 US-Dollar pro Clip erhältlich.

"In der Vergangenheit war es für Produzenten von Inhalten sehr schwierig, die Nutzungsrechte für qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Nachrichtenmaterial zu erhalten", sagte Jason Teichman, CEO von Pond5. "Die Preise basierten oft auf zahlreichen Faktoren, wie beispielsweise, wo die Medien verwendet werden, wie sie verwendet werden und an wie vielen verschiedenen Stellen sie verwendet werden. Dieser veraltete Prozess musste neu gestaltet werden und mit der Einführung unseres neuen lizenzfreien redaktionellen Marktplatzes gehört all dies der Vergangenheit an. Jetzt kann jeder die Nutzungsrechte für Inhalte mit einer Lizenz zu einem vernünftigen Preis erhalten."

Für den Aufbau der neuen Sammlung arbeitet Pond5 mit der weltweiten Nachrichtenagentur Reuters zusammen, global eine der renommiertesten redaktionellen Quellen. Als unbestrittener Marktführer in der Branche ist Reuters ideal geeignet, die Einführung der Sammlung zu begleiten, die kontinuierlich durch ihre aktuellen und zeitnahen Inhalte aktualisiert wird.

Pauliina Hepola, Global Head of Channel Partners, Reuters News Agency, sagte: "Der eigenen Selbstverpflichtung entsprechend liefert Reuters vertrauenswürdige, unabhängige und unparteiische Nachrichten aus der ganzen Welt. Wir freuen uns, diese Inhalte durch die Partnerschaft mit Pond5 auf völlige neue Art mit Nachrichtenagenturen und Produzenten von Inhalten zu teilen."

Weitere Partner sind Cover Video mit Videoinhalten aus der Welt der Prominenten und Unterhaltung und Newsflare, bekannt für benutzergenerierte aktuelle Nachrichtenvideos. Weitere Partner werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Durch diese Partnerschaften erweitert Pond5 seine Sammlung mit wertvollem Archivmaterial und bietet Käufern kostenlose Optionen für Videos zu aktuellen Themen und Ereignissen, wobei die Sammlung täglich um Tausende von neuen Clips erweitert wird.

"Für den Zugang zu hochwertigem Nachrichtenmaterial einem wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit mussten sich die Produzenten oft mit komplizierten Lizenzbeschränkungen und/oder Preisaspekten auseinandersetzen, die sie zu alternativen Lösungen zwingen", sagte John Ford, General Manager von NPACT, dem Branchenverband der nichtfiktionalen Produktionsfirmen. "Die neue lizenzfreie redaktionelle Sammlung von Pond5 ist ein großer Vorteil für Produktionsunternehmen und eine tolle Chance für unsere Gemeinschaft."

Weitere Informationen über die neue Editorial-Sammlung von Pond5 finden Sie unter http://pond5.com/editorial.

Über Pond5

Pond5 (https://www.pond5.com) ist der weltweit größte Videomarktplatz. Er bietet Filmmaterial, Inspiration und Ressourcen, mit denen die Inhalteproduzenten von heute ihre Geschichten in Film, Fernsehen, Werbung, Social Media, Online-Video und darüber hinaus erzählen können. Mit mehr als 14 Millionen Videoclips, Werkzeugen wie der patentierten Visual Search für Videomaterial und Einbettung in alle gängigen Videobearbeitungsprogramme ist Pond5 der ideale Video-Marktplatz für Filmemacher, Medienunternehmen und Marketere auf der ganzen Welt. Pond5 unterhält Niederlassungen in New York, Dublin, Prag, London und LA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190619005397/de/

Contacts:

Megan Linebarger

Zazil Media Group

(e) megan@zazilmediagroup.com

(p) +1 (617) 480-3674