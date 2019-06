Die Better with Less - Design Challenge 2017-2018 war mit über 300 Einreichungen und einer Vielzahl an nachhaltigen Verpackungskonzepten laut Metsä Board ein voller Erfolg. In Kürze fällt nun der Startschuss für die diesjährige Challenge und die Mitglieder der Jury aus Verpackungsdesign-Experten stehen jetzt fest.Im vergangenen Jahr folgten Studierende und professionelle Verpackungsdesigner aus 38 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...