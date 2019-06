Kurz vor dem Start seines rein elektrischen Carsharing-Dienstes We Share Ende Juni in Berlin hat Volkswagen eine strategische Partnerschaft mit den Handelsketten Lidl und Kaufland geschlossen. Damit stehen der We Share-Flotte 140 weitere Ladepunkte zur Verfügung. Die zur Unternehmensgruppe Schwarz gehörenden Lebensmitteleinzelhändler werden an 60 Lidl- und 10 Kaufland-Filialen in der deutschen Hauptstadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...