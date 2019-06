Nach teils kräftigen Kursverlusten bei Chipwerten haben Anleger am Mittwoch wieder zugegriffen. Siltronic-Papiere , die am Vortag unter der Gewinnwarnung des Wafer-Herstellers gelitten hatten, standen in der Gunst der Investoren im Mittelwerte-Index MDax hoch oben und verteuerten sich um mehr als fünf Prozent. Einige Börsianer erklärten die Erholung bei den als konjunktursensibel geltenden Papieren auch mit dem Verweis auf das zuletzt - dank Zinssenkungssignalen der Europäischen Zentralbank - wieder verbesserte Umfeld an den Märkten.

Zudem bleiben die Hoffnungen auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen dne USA und China hoch, der die Chipwerte arg in Mitleidenschaft gezogen hatte. Donald Trump hatte am Vortag diese Hoffnungen neu befeuert: Der US-Präsident hatte ein größeres Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping beim kommenden G20-Gipfel angekündigt.

Auch bei Infineon drehte in der Folge der Wind: Die Aktien des Halbleiterkonzerns gehörten zur Wochenmitte mit rund drei Prozent Kursplus zu den Favoriten im Dax . Noch am Vortag waren die Papiere infolge einer Kapitalerhöhung zur Teil-Finanzierung der Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor zeitweise um fast sieben Prozent abgesackt./tav/la/jha/

