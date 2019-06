MONTREAL, June 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (TSX:DBO) ("D-BOX"), mit seiner Bewegungstechnologie der Pionier und Weltmarktführer im Bereich immersiver Unterhaltung, und ECCO Cine Supply and Service GmbH, ein führender Anbieter kinotechnischer Dienstleistungen, haben ihre Vertriebsvereinbarung verlängert.



Seit 2014 bietet ECCO Kinobetreibern in Deutschland und Europa eine Vielzahl innovativer Technologielösungen an. Mit seinem breiten Angebot an Service- und Supportlösungen hat das Unternehmen wesentlich dazu beigetragen, dass immer mehr Kinobesucher in Deutschland und Europa einzigartige Premiumerlebnisse kennen- und schätzen gelernt haben.

Im Rahmen der neuen Zwei-Jahres-Vereinbarung hat ECCO das Recht zum Verkauf und Vertrieb von D-BOX-Systemen an Kinobetreiber in Europa erhalten. Als langjähriger Vertriebs-, Installations- und Servicepartner für D-BOX-Produkte verfügt ECCO über ein tiefgreifendes Verständnis der Immersive-Motion-Technologie und der damit verbundenen Vorteile für Kinobetreiber und Besucher.

"Als einer der führenden Dienstleister im Bereich der Kinotechnik kann ECCO eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen und hat einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg an den Kinokassen in Deutschland und Europa geleistet", sagte Claude Mc Master, President & CEO von D-BOX. "Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und gemeinsam unsere innovative Technologie zu einem wesentlichen Bestandteil des Kinoerlebnisses auf der ganzen Welt werden zu lassen."

"Der weltweite Erfolg von D-BOX und das damit einhergehende Renommée freut uns sehr und ist zugleich unser Ansporn, auch in Zukunft immer mehr Kinobetreiber von dieser beispiellosen immersiven Technologie und den positiven Einflüssen auf ihre Ticketverkäufe zu überzeugen", ergänzt Thomas Rüttgers, Geschäftsführender Gesellschafter der ECCO Cine Supply and Service GmbH.

Bislang hat ECCO in Deutschland über 100 D-BOX-Leinwände realisiert und Installationen in den in der ursprünglichen Vereinbarung genannten Territorien durchgeführt.

Über D-BOX

D-BOX definiert Entertainment neu. Das Unternehmen schafft durch das Bewegen des Körpers und das gleichzeitige Anregen der Phantasie ultrarealistische immersive Erlebnisse. Durch dieses Know-how hat D-BOX mit einigen der international renommiertesten Unternehmen daran gearbeitet, gemeinsam neue Wege zu finden, mit denen gute Stories noch besser werden. Ob Filme, Videospiele, Virtual-Reality-Anwendungen, Themenparks oder professionelle Simulationen, D-BOX sorgt wortwörtlich für das richtige Feeling.

D-BOX Technologies Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen und ist an der Börse von Toronto (Toronto Stock Exchange, TSX: DBO) gelistet. Der Hauptsitz ist Montreal. Weitere Büros befinden sich in Los Angeles und Peking.

Über Ecco Cine Supply and Services

ECCO Cine Supply and Service ist ein führender Kinointegrator in Deutschland und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Bereich der Kinotechnik an. Von immersiver Bewegungstechnologie und Projektion bis hin zu 3D und Tontechnik bietet ECCO alles aus einer Hand.

Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter den folgenden Link: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7811a397-6980-4737-bfc3-0abaaa22a670