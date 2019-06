Der Pharma-Konzern Merck & Co fasst laut einem Bericht des Wall Street Journal Akquisitionen ins Auge. Demnach befinde sich das Unternehmen auf der Suche nach kleinen und mittelgroßen Deals, inklusive zusätzlicher Transaktionen, um die Onkologie-Piepline hinter dem Top-Seller Keytruda zu verstärken. Merck & Co ist ohnehin zuletzt in Sachen Übernahmen aktiv gewesen.

