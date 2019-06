Die meisten Maschinen im industriellen Einsatz sind heute über Software gesteuert. Sie werden immer mehr vernetzt, um Daten an Leitstände und Kontrollräume zu senden oder für Big-Data-Analysen in Rechenzentren oder in der Cloud zu speichern. Übermittelt werden die Daten von Edge oder Fog Devices in den Maschinen. Dabei handelt es sich meistens um Embedded-Computer, die auch Sicherheits- und Lizenzierungsfunktionen übernehmen können. Werden sie mit einer entsprechenden Hardware und einem Software-Framework kombiniert, sind verschiedene nutzungsbasierte Abrechnungsmodelle möglich, beispielsweise die folgenden:

Bezahlung nach Nutzung. Die Maschine ist Eigentum des Nutzers.

Das sogenannte Betreibermodell ist dann sinnvoll, wenn der Nutzer keine rentable Dauerauslastung erwartet, die Maschine aber dennoch im eigenen Fertigungsumfeld benötigt wird. Auch wenn an eine Maschine hohe Verfügbarkeits- und Service-Anforderungen gestellt werden, kann es vorteilhaft sein, die Service- und Support-Verantwortung im Betreibermodell komplett dem Hersteller zu überlassen.

Der Vorteil für den Hersteller ist, dass ihm die Maschinen nicht nur weiterhin gehören, sondern auch, dass er auf die Maschinendaten ...

