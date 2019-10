Neue Funktion "Analytic Blend" kombiniert finanzielle und betriebliche Daten für verbesserte geschäftliche Einblicke

OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelständische bis sehr große Unternehmen, gab heute die Verfügbarkeit der neuesten Version seiner OneStream XF-Plattform bekannt. Die Version bietet mit "Analytic Blend" eine einzigartige neue Funktion, mit der ein CFO schnell detaillierte Betriebs- und Transaktionsdaten mit den Finanzkennzahlen verknüpfen kann, die bereits auf der OneStream XF-Plattform verwaltet werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

BI Dashboard (Graphic: Business Wire)

"Von der Finanzabteilung wird zunehmend eine strategische Ausrichtung innerhalb des Unternehmens erwartet. Die meisten CPM-Suiten und -Plattformen sind jedoch nur eingeschränkt in der Lage, große Mengen detaillierter Finanz-, Betriebs- und Transaktionsdaten an einem Ort zu verwalten", so Tom Shea, CEO bei OneStream Software. "Mit Analytic Blend kann das Finanzunternehmen all diese Daten zusammenführen und sämtliche Finanzinformationen und Kontrollmöglichkeiten nutzen, für die die OneStream XF-Plattform bekannt ist. Unsere integrierten, kontrollierten Analysen ("Governed Analytics") mindern die Abhängigkeit von Drittanbieter-BI-Tools, reduzieren die Datenlatenz und gewährleisten Governance und Sicherheit. Dies ermöglicht der Finanzabteilung und ihren Partnern, genau die Analysen zu erstellen, die sie benötigen."

Governed Analytics für präzise Daten und umfassende Einblicke

Analysen, Business Intelligence und Visualisierung haben sich zu den wichtigsten Faktoren für Unternehmen entwickelt, die ihre Finanzen digital transformieren möchten. Im Zuge ihrer zunehmenden strategischen und zukunftsorientierten Ausrichtung benötigen Finanzteams Lösungen, die detaillierte Einblicke in Finanz- und Betriebsdaten liefern und diese Einblicke schnell anderen Entscheidungsträgern im gesamten Unternehmen bereitstellen können. Mit Analytic Blend und den neuen integrierten Self-Service-Dashboards und -Analysen können Finanz- und Geschäftsanwender in einer sicheren, kontrollierten Umgebung alle Informationen abrufen, die sie für umfassende Geschäftsanalysen und fundierte Entscheidungen benötigen.

"Wie unsere diesjährige Studie "Wisdom of Crowds" belegt, sind die fünf wichtigsten BI-Initiativen Berichterstellung, Dashboards, Visualisierung, Datenintegration und Self-Service für Endbenutzer. Dabei wird der Zusammenarbeit und Governance eine immer größere Bedeutung beigemessen, um eine Umgebung zu schaffen, in der Benutzer auf einfache und konsistente Weise Geschäftseinblicke erstellen und austauschen können", erläutert Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer bei Dresner Advisory Services. "Anwender der Finanzabteilung und einzelner Geschäftssparten von großen Unternehmen benötigen solche Governance- und Analysefunktionen, um die Akzeptanz von Geschäftseinblicken und Analysen im gesamten Unternehmen zu fördern."

"Mit den neuen OneStream BI-Dashboards können Finanz- und Branchenanalysten schnell interaktive Visualisierungen zu wichtigen Geschäftskennzahlen erstellen, auf deren Grundlage unsere Führungskräfte Entscheidungen treffen und rentable Projekte umsetzen können. Diese Fähigkeit unserer zentralen OneStream XF-Plattform minimiert die Latenz der Berichterstellung und gewährleistet Zuverlässigkeit und Kontrolle wichtiger Geschäftsinformationen", so Rachel Murphy, Managerin für Finanzplanung und -analysen bei Guardian Glass.

Die neuen Analyse-, BI- und Visualisierungsfunktionen sind ab sofort als Teil der Herbst-2019-Version der OneStream XF-Plattform verfügbar. Näheres erfahren Sie durch die Teilnahme an unserem Webinar "Taking Data-Driven Decision Making to the Next Level with Governed Analytics" am 29. Oktober. Die Anmeldung ist hier möglich: https://info.onestreamsoftware.com/-taking-data-driven-decision-making-to-the-next-level-with-governed-analytics

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer modernen CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. OneStream XF kann in der Cloud oder hausintern umgesetzt werden und ist eine der ersten und einzigen Lösungen, die nicht nur unternehmensweite Standards und Kontrollen, sondern einzelnen Geschäftsbereichen auch die Flexibilität bietet, auf zusätzlichen Detailebenen zu berichten und zu planen, ohne die Unternehmensnormen zu beeinträchtigen und das alles über eine einzige Anwendung.

Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. OneStream wurde 2019 in der Inc. 5000 als eines der 700 wachstumsstärksten Unternehmen Nordamerikas aufgeführt. Nähere Informationen unter www.onestreamsoftware.com

