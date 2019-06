Es war zu vermuten: Telsa-Chef Elon Musk hält es nicht lange ohne seinen Twitter-Acount aus. Gestern stand für seine 27 Millionen Follower noch zu lesen: "Just deleted my Twitter account." Heute hat er tatsächlich gelöscht - seinen Beitrag von gestern. Sein Account ist hingegen wieder aktiv - er hat bereits diverse Postings - die Raumfahrt betreffend - geteilt. Sein neues Profilbild: Ein Affe mit Hochprozentigem im Arm. Ob dies eine augenzwinkernde Anspielung darauf ist, dass er seine gestrige Entscheidung nicht in komplett nüchternen Zustand gemacht hat, ist Spekulation. Sicher ist jedoch, dass sich Elon Musk zur Freude vieler entschieden hat, den direkten Kontakt zu seinen Kunden, Fans und Aktionären per Twitter zu halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...