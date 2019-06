Paris (www.fondscheck.de) - Amethis gibt das finale Closing seines zweiten panafrikanischen Investmentfonds Amethis II bekannt, so die Edmond de Rothschild Gruppe in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dem Spezialisten für langfristige und verantwortungsbewusste Anlagestrategien in Afrika wurden dafür von mehr als 70 afrikanischen und europäischen Investoren 375 Millionen Euro anvertraut. Das ursprüngliche Ziel von 300 Millionen Euro konnte somit klar übertroffen werden. ...

