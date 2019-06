Wien (www.fondscheck.de) - Die Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft hat für ihren offenen Immobilienfonds Swiss Life Living + Working (ISIN DE000A2ATC31/ WKN A2ATC3) das Waldstadt-Center in Potsdam erworben, so die Experten von "FONDS professionell".Die Investitionssumme belaufe sich auf rund 40 Millionen Euro, teile der Anbieter mit. Verkäufer des Objektes seien Fonds, die vom Schweizer Investmentmanager Partners Group in Zusammenarbeit mit Arax Properties verwaltet worden seien. ...

