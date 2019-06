Die DT. BANK tut sich weiter schwer, wie alleine schon der Blick auf den Aktienkurs zeigt. Jetzt will Deutschlands größte Bank Risikopositionen im Volumen von 50 Mrd. € in neue Bad Bank ausgliedern. Ist das der große Befreiungsschlag oder erwartet die Aktionäre der Deutschen Bank am Ende eine weitere Schlappe? Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsen-Experte, analysiert in der neuen Ausgabe der Actien-Börse die Deutsche Bank und ihre neue Tochter und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 25! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere neue Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 25:



++ Konjunkturpropheten beginnen sich zu drehen ++ Die aktuelle Sommertendenz für den Dax ++ Ist INFINEON überverkauft? ++ Die DT. Bank und ihre Bad Bank ++ RHEINMETALL: Einsteigen oder Abstand halten? ++ SALESFORCE bleibt ein heißer Reifen++ US-Geheimtipp HUBSPOT ++ FACEBOOK: Wird die neue Kryptowährung ein Erfolg?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info